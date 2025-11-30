Design in pole position L’omaggio di Tag Heuer a ’Magic’ Ayrton Senna

Due cronografi, gli ultimi nati in casa TAG Heuer, che sono prima di tutto un omaggio a uno dei piloti più amati di tutti i tempi: Ayrton Senna, il cui mito a 31 anni dalla morte va ben oltre lo sport. Un legame speciale quello tra il campione carioca e la casa elvetica nato alla fine degli anni ’80, quando Senna più volte fu fotografato a bordo pista con al polso il suo cronografo Sel di TAG Heuer, la cui precisione lo aiutava a misurare – al centesimo di secondo – i tempi di qualifica. Nel corso degli anni sono stati diversi gli orologi che TAG Heuer ha dedicato a Senna, gli ultimi in ordine di tempo sono i Formula 1 Chronograph presentati lo scorso 9 novembre in Brasile, nella settimana del GP di San Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

