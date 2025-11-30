Una stagione mutilata. Per la Vis in primis. I rivali del Rimini, con oltre quattro milioni di debiti, sono falliti per la terza volta in quindici anni. Mercoledì la liquidazione del club da parte del tribunale, venerdì la definitiva esclusione dal girone B da parte della Figc. Sette mesi fa un memorabile 5 a 4 nel doppio sconto playoff, l’11 gennaio prossimo invece di far ritorno al Romeo Neri per i vissini solo un turno di riposo. Inevitabile in un campionato diventato ora a diciannove squadre. Una classifica rivoluzionata. Tutte le compagini che avevano ottenuto punti contro il Rimini se li sono visti revocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Derby, Stellone mette in guardia la Vis: "L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone"