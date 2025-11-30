Derby Stellone mette in guardia la Vis | L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone
Una stagione mutilata. Per la Vis in primis. I rivali del Rimini, con oltre quattro milioni di debiti, sono falliti per la terza volta in quindici anni. Mercoledì la liquidazione del club da parte del tribunale, venerdì la definitiva esclusione dal girone B da parte della Figc. Sette mesi fa un memorabile 5 a 4 nel doppio sconto playoff, l’11 gennaio prossimo invece di far ritorno al Romeo Neri per i vissini solo un turno di riposo. Inevitabile in un campionato diventato ora a diciannove squadre. Una classifica rivoluzionata. Tutte le compagini che avevano ottenuto punti contro il Rimini se li sono visti revocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
ANTICIPO SERIE B Il Cesena vince il derby col Modena per 1-0. In vantaggio con Blesa a fine primo tempo (43') con il Modena che ha fallito con Gliozzi un calcio di rigore. Nella ripresa il protagonista è stato il portiere Klisman a negare a Caso e compagni il p - facebook.com Vai su Facebook
Derby, Stellone mette in guardia la Vis: "L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone" - Il tecnico elogia i bianconeri e studia come batterli. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Derby Vis-Rimini: Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali - Un derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. Riporta ilrestodelcarlino.it