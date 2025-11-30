Derby Stellone mette in guardia la Vis | L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stagione mutilata. Per la Vis in primis. I rivali del Rimini, con oltre quattro milioni di debiti, sono falliti per la terza volta in quindici anni. Mercoledì la liquidazione del club da parte del tribunale, venerdì la definitiva esclusione dal girone B da parte della Figc. Sette mesi fa un memorabile 5 a 4 nel doppio sconto playoff, l’11 gennaio prossimo invece di far ritorno al Romeo Neri per i vissini solo un turno di riposo. Inevitabile in un campionato diventato ora a diciannove squadre. Una classifica rivoluzionata. Tutte le compagini che avevano ottenuto punti contro il Rimini se li sono visti revocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

derby stellone mette in guardia la vis l8217ascoli gioca il miglior calcio del girone

© Ilrestodelcarlino.it - Derby, Stellone mette in guardia la Vis: "L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone"

Altre letture consigliate

derby stellone mette guardiaDerby, Stellone mette in guardia la Vis: "L’Ascoli gioca il miglior calcio del girone" - Il tecnico elogia i bianconeri e studia come batterli. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Derby Vis-Rimini: Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali - Un derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Derby Stellone Mette Guardia