depeche mode thomas raggi emis killa tra gli album in uscita nel mese di dicembre 2025

C’è ancora tanto da dire nel panorama musicale: una grandissima varietà, imperversa insieme ad un’elevato hype per gli album in uscita nel mese di dicembre 2025. L’esordio solista di Thomas Raggi al quale partecipano una parata di star in primis Tom Morello che ha consolidato un rapporto artistico avviato con i Maneskin e proseguito fino al primo lavoro in studio senza la band con la quale ha raggiunto il successo globale. E poi i featuring da Beck a Chad Smith, passando per Alex Kapranos e Sergio Pizzorno, impreziosiscono la tracklist. Grande attenzione ancora una volta sui live, con quello dei Depeche Mode tenutosi a Città del Messico nel 2023, nel corso del Memento Mori Tour, accompagnato da quattro inediti e poi le celebrazioni per uno dei capisaldi della discografia dei Pink Floyd, Wish You Were Here con rarità e nuove versioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

