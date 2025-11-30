Dentro La casetta di Nonna Gemma data gratis alla famiglia del bosco i dubbi dietro l’imprenditore | quanto costa al giorno e cosa ci può guadagnare – Il video

Il gesto dell’imprenditore Armando Carusi di concedere una sistemazione alla famiglia che vive nel bosco a Palmoli potrebbe aiutare la coppia di genitori a riunirsi con i loro figli. Allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila, ora i tre bambini potrebbero tornare con la madre Catherine Birmingham e il padre Nathan Trevallion in condizioni igienico-sanitarie accettabili per i giudici. La struttura si chiama «La Casetta di Nonna Gemma» ed è un’abitazione autonoma immersa nella natura con due ampie stanze, una cucina, un pozzo per l’acqua, bagno a secco e locali per gli animali. La casa vacanze è piaciuta subito al padre Nathan, che nel frattempo si è impegnato a fare una serie di lavori per adeguare la precedente abitazione bocciata da servizi sociali e tribunale. 🔗 Leggi su Open.online