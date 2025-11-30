Demi Moore e il capitalismo di Landman | Il petrolio? Dobbiamo puntare su energie alternative

Taylor Sheridan, l'umorismo e i temi universali di una serie cult: la nostra intervista video all'attrice (che ci accoglie in compagnia della sua chihuahua Pilaf). Su Paramount+. Demi Moore non ci gira intorno. Anzi, centra immediatamente il punto e dice: "Forse da giovane sentivo il bisogno di dimostrare qualcosa, soprattutto verso me stessa. Per questo, mi connetto al personaggi di Cami anche lei è stata sottovalutata". Incontriamo l'attrice in occasione dell'arrivo su Paramount+ della seconda stagione di Landman, nel quale interpreta Cami Miller, moglie del petroliere Monty (Jon Hamm) nonché amica del fixer Tommy, interpretato da Billy Bob Thornton. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demi Moore e il capitalismo di Landman: "Il petrolio? Dobbiamo puntare su energie alternative"

