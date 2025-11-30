Portare in scena "Delitto e Castigo". La sola idea toglierebbe il sonno a tanti. Eppure qualche coraggioso si lancia all’avventura. A volte con esiti straordinari, come nel 2010 Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuggino al Napoli Teatro Festival Italia: sei ore di lavoro itinerante per i Quartieri Spagnoli. Più tradizionale l’approccio che condivise vent’anni fa il grande (grandissimo) Glauco Mauri: coralità e rappresentazione, proteggendo il respiro letterario dell’opera di Dostoevskij. Tornare oggi a quell’adattamento è una scelta programmatica precisa della compagnia da lui fondata. Un ponte fra generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto e castigo. Il carico di dolori della gioventù