Delitto e castigo Il carico di dolori della gioventù
Portare in scena "Delitto e Castigo". La sola idea toglierebbe il sonno a tanti. Eppure qualche coraggioso si lancia all’avventura. A volte con esiti straordinari, come nel 2010 Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuggino al Napoli Teatro Festival Italia: sei ore di lavoro itinerante per i Quartieri Spagnoli. Più tradizionale l’approccio che condivise vent’anni fa il grande (grandissimo) Glauco Mauri: coralità e rappresentazione, proteggendo il respiro letterario dell’opera di Dostoevskij. Tornare oggi a quell’adattamento è una scelta programmatica precisa della compagnia da lui fondata. Un ponte fra generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Degli scatti dalla performance di ieri sera di Delitto e castigo di Dostoevskij, regia di @baraccoandrea Ancora tre giorni per venire a vederlo al Teatro della Cometa! Stasera ore 21.00 Sabato 29 ore 19.00 Domenica 30 siamo sold out! - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Gavi, paese divisotra dolore e indifferenza - L’autopsia sul corpo di Mariana Frentescu, 35 anni, uccisa domenica a bastonate dal fratello Dumitru, di 37, durante un violento litigio, sarà eseguita oggi. Scrive ilsecoloxix.it
Delitto di Garlasco: a che punto siamo con le nuove indagini - L'inchiesta sul delitto di Garlasco è diventato per gran parte dell’opinione pubblica un ginepraio: se fin dall’inizio di queste nuove indagini a carico di Andrea Sempio, partite a marzo 2025, i modi ... Scrive ilgiornale.it
Delitto di Garlasco/ Il magistrato che condannò Alberto Stasi: “C’erano diversi indizi a suo carico” - Quarto Grado ha parlato con Maurizio Fumo, il magistrato che decise di condannare Alberto Stasi, ritenendolo responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. Come scrive ilsussidiario.net