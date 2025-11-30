degna sepoltura per carretta raccolta fondi degli amici

Una raccolta fondi per garantire una sepoltura dignitosa e conforme al regolamento cimiteriale a Flavio Carretta (nella foto), ex consigliere comunale di Lodi e successivamente di Capovalle (Brescia), nonché giornalista ed ex collaboratore del settimanale LodiSette, scomparso lo scorso 12 febbraio a 74 anni in condizioni di estrema povertà. A promuoverla è un gruppo di amici capeggiati da Domenico Ossino. "Flavio – ricorda Ossino – è stato una figura conosciuta e apprezzata sia a Lodi che in Valsabbia. Molti lodigiani lo ricordano con affetto per il suo impegno civico e la sua generosità. Era noto come “Il gigante buono” e ha dedicato la vita all’impegno civico e al giornalismo, sempre dalla parte della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

