De Raho quella strana indagine del grillino sulla Lega
Perché la Procura nazionale antimafia di Federico Cafiero De Raho si interessò all’acquisto della casa dell’ex senatore della Lega, Armando Siri, nonostante fosse fuori dai suoi confini giurisdizionali? E perché Cafiero De Raho, attuale deputato M5S, non fuga tutti i dubbi coi pm di Roma che su questo lo interrogano nell'inchiesta sullo spione Pasquale Striano? Nelle carte giudiziarie sul finanziere infedele, autore di migliaia di accessi abusivi ai database dello Stato (compresi quelli su Siri), c’è pure la storia di come la Dna si sia occupata del rogito dell'allora sottosegretario ai Trasporti, già sotto inchiesta per corruzione (processo ancora in corso). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
