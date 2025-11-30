Nel panorama del fumetto DC, sono state presentate molte unioni improbabili tra personaggi iconici nel corso di quasi un secolo di pubblicazioni. Tra queste, si distingue un’accoppiata sorprendente, destinata a scuotere le aspettative dei fan: gli eroi Il Creeper e Livewire. Questo nuovo sviluppo, che si farà strada con il rilancio nella prossima pubblicazione, promette di coinvolgere non solo gli appassionati di personaggi noti, ma anche chi cerca storie innovative e fuori dagli schemi. l’esordio della coppia nel nuovo speciale DC. la rivelazione nella pubblicazione “Superman: Chains of Love Special”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - DC scopre la coppia più sorprendente nel speciale di superman