DC scopre la coppia più sorprendente nel speciale di superman
Nel panorama del fumetto DC, sono state presentate molte unioni improbabili tra personaggi iconici nel corso di quasi un secolo di pubblicazioni. Tra queste, si distingue un’accoppiata sorprendente, destinata a scuotere le aspettative dei fan: gli eroi Il Creeper e Livewire. Questo nuovo sviluppo, che si farà strada con il rilancio nella prossima pubblicazione, promette di coinvolgere non solo gli appassionati di personaggi noti, ma anche chi cerca storie innovative e fuori dagli schemi. l’esordio della coppia nel nuovo speciale DC. la rivelazione nella pubblicazione “Superman: Chains of Love Special”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
