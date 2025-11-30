Dazn regala upgrade gratuito natalizio per vedere contenuti su due reti diverse

offerta natalizia di DAZN: visione simultanea senza costi aggiuntivi. Da alcuni giorni, DAZN ha comunicato ai propri abbonati un regalo speciale per le festività natalizie, offrendo la possibilità di usufruire di uno upgrade temporaneo gratuito per la visualizzazione di contenuti sportivi su due reti internet differenti. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità limitata nel tempo destinata a migliorare l'esperienza di visione degli utenti, consentendo di seguire più eventi in contemporanea su dispositivi connessi a reti diverse. come funziona l'upgrade temporaneo di DAZN. Dal 28 novembre, alcuni utenti hanno ricevuto una comunicazione via email che annuncia l'attivazione di questa opzione di visione multipla.

