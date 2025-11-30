Davide Ferrerio il racconto della famiglia in tv | Quel figlio bellissimo davanti allo specchio dopo 3 minuti era in arresto cardiaco Le lacrime di Silvia Toffanin
Bologna, 30 novembre 2025 – “Non abbiamo più una vita. Sono egoista? O devo lasciar andare il mio Davide?” E’ lo strazio di mamma Giuseppina Orlando, in tv a Verissimo, un dolore immenso che ha scelto di condividere con i telespettatori per raccontare la storia di suo figlio di 23 anni, Davide Ferrerio, attualmente in coma da più di 3 anni dopo aver subito un violento pestaggio a Crotone nell’agosto del 2022, a causa di un tragico scambio di persona. Il pianto di mamma Giuseppina, il conforto del marito seduto accanto a leim, le lacrime della conduttrice Silvia Toffanin mentre nel grande monitor dello studio scorrono le immagini di Davide felice, Davide al mare, Davide sorridente con la famiglia, Davide allo stadio o al ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
