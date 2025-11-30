L’influencer e cantautrice Martafat di solito posta foto e video da casa sua o da altri pacifici luoghi, accompagnati da pezzi di musica leggera da lei interpretati. L’artista emergente che strizza l’occhio ai social ha un discreto seguito di follower su Instagram e TikTok, nell’ordine diverse migliaia di fan. È arrivato a milioni di visualizzazioni in poche ore il reel che ha girato ieri sera dalla sua finestra di casa a Milano e poi postato su TikTok. Martafat ha visto e prontamente ripreso un uomo che si aggirava in strada, in zona corso Buenos Aires, con una sorta di mazza con cui danneggiare le auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danneggia le auto parcheggiate: il video di Martafat diventa virale