Danilo Milioni il fisioterapista viterbese alle Olimpiadi | Un orgoglio rappresentare la Tuscia
Mancano ancora poco più di due mesi all’inizio delle Olimpiadi Invernali del 2026 che si svolgeranno, come noto da tempo, a Milano e a Cortina d’Ampezzo. Tra i protagonisti della kermesse sportiva sulla neve ci sarà anche un più che degno rappresentante della Tuscia, per la precisione sia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Danilo Milioni, fisioterapista viterbese selezionato per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Il professionista attivo a Montefiascone farà parte dello staff ufficiale sulle piste di Bormio: “Un riconoscimento che premia 18 anni di lavoro sul territorio” - facebook.com Vai su Facebook