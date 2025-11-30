Danilo l’ex capitano della Juve segna la storia | suo il gol in finale di Copa Libertadores Le parole sul suo percorso | Dopo la Juve ho ricevuto tante offerte vi spiego
Danilo, l’ex capitano entra nella storia: è il primo a vincere due volte sia la Champions League sia la coppa sudamericana. Suo il gol decisivo. Danilo entra di diritto nella leggenda del calcio mondiale. L’ex capitano della Juventus ha conquistato la sua seconda Copa Libertadores con la maglia del Flamengo, battendo il Palmeiras nella finale giocata a Lima. Ma il trionfo è storico per un motivo unico: Danilo è diventato il primo calciatore al mondo a vincere per ben due volte sia la Champions League sia la Copa Libertadores. La vittoria del Flamengo è stata sigillata proprio da Danilo. Il difensore brasiliano ha segnato il gol decisivo al 67? minuto, una rete fondamentale che ha permesso al Flamengo di superare la resistenza del Palmeiras e di alzare la coppa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
