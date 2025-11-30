Danilo la celebrazione della Copa Libertadores sui social L’ex capitano della Juve taglia un record straordinario e si gode il traguardo
Danilo, l’ex capitano della Juve celebra il record mondiale con il uso Flamengo. Il trionfo in Libertadores è un’emozione unica. Danilo entra di diritto nella leggenda del calcio mondiale e celebra il trionfo sui social network. L’ex capitano della Juventus ha guidato il Flamengo alla vittoria della Copa Libertadores contro il Palmeiras nella finale giocata a Lima. La sua gioia è stata veicolata da un messaggio di ringraziamento rivolto ai suoi sostenitori. Il difensore brasiliano ha voluto ringraziare Dio e i tifosi del Flamengo per l’affetto ricevuto in Brasile. L’umiltà del messaggio, dopo aver segnato il gol decisivo al 67? minuto, sottolinea il carattere del giocatore, noto per la sua professionalità anche ai tempi della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
