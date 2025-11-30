Danilo allunga il già infinito elenco di danni che Giuntoli ha fatto alla Juventus
Qual è uno degli insegnamenti più importanti che il calcio ci ricorda, anno dopo anno, con chirurgica precisione? Che tempi, modi e contesti fanno tutta la differenza del mondo. E la fanno sia nel rettangolo verde, termometro del mero risultato sportivo e dell’umore del tifoso, sia fuori dal campo, dove si muovono leve più delicate che, in un certo senso, determinano anche ciò che poi si vedrà in campo. Nella sua infinita saggezza popolare, Napoli dice che “il pesce puzza sempre dalla testa”, e nelle annate calcistiche maledette il detto assume contorni vividi e reali. Lo abbiamo imparato noi, lo hanno imparato alla Continassa dove pagano ancora i danni commessi da Cristiano Giuntoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
