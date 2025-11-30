Dopo una parentesi iniziale con la Roma, Daniele Conti ha vissuto una carriera interamente dedicata al Cagliari. Il figlio di Bruno Conti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mi sento romano e sardo allo stesso tempo. A Roma sarò sempre legato, ma casa mia è Cagliari. Papà mi portava sempre in spogliatoio. Dino Viola mi chiese dove avrei voluto vederlo e risposi: ‘Al Napoli’. Due ore dopo gli aveva rinnovato il contratto”. Daniele Conti: “I tifosi giallorossi mi diedero del traditore”. Riguardo invece l’avere una figura ingombrante calcisticamente come quella del padre: “ Avere un papà così è stato scomodo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Daniele Conti: “Scomoda la figura di mio padre. Rifiutai un ritorno alla Roma”