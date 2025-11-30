Daniele Conti | Scomoda la figura di mio padre Rifiutai un ritorno alla Roma
Dopo una parentesi iniziale con la Roma, Daniele Conti ha vissuto una carriera interamente dedicata al Cagliari. Il figlio di Bruno Conti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Mi sento romano e sardo allo stesso tempo. A Roma sarò sempre legato, ma casa mia è Cagliari. Papà mi portava sempre in spogliatoio. Dino Viola mi chiese dove avrei voluto vederlo e risposi: ‘Al Napoli’. Due ore dopo gli aveva rinnovato il contratto”. Daniele Conti: “I tifosi giallorossi mi diedero del traditore”. Riguardo invece l’avere una figura ingombrante calcisticamente come quella del padre: “ Avere un papà così è stato scomodo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
