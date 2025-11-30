Daniele Conti | Papà scomodo dovevo lasciare Roma Mi hanno dato del traditore ma Cagliari è casa

L’ex centrocampista: "Dovevo andare al doppio o passavo per raccomandato. Ho detto no anche a Spalletti e Ranieri, non ho rimpianti, Cagliari era la mia nazionale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Daniele Conti: "Papà scomodo, dovevo lasciare Roma. Mi hanno dato del traditore, ma Cagliari è casa"

