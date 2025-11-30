Dallo stile classico o in versione teddy questi affascinanti capispalla invernali si portano con i cargo pants o con l’abito più sexy

Che si tratti di uno shearling corto o di una giacca effetto teddy corta o addirittura di un patchwork tra le due non fa molta differenza. Quello che conta è che nell’armadio non manchi un capospalla caldo, cozy e avvolgente che non superi il punto vita. Le tendenze della stagione fredda hanno infatti parlato chiaro. Stiamo parlando in vero e proprio must have da indossare da mattina a sera. Già, perché questa giacca anti freddo così ricca di punti di forza, ha anche il vantaggio di essere stata sdoganata come complemento perfetto per un sacco di capi del guardaroba. Spaziando da quelli più pratici e casual a quelli più eleganti e sofisticati. 🔗 Leggi su Amica.it

