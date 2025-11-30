Dall' Immacolata a Natale e oltre | le previsioni di Giuliacci | i giorni gelidi
Entriamo nel mese di dicembre, cosa ci aspetta sul fronte del tempo? A fornirele previsioni meteo fino a Natale e oltre è il colonnello Mario Giuliacci secondo cui dopo diversi anni di dicembre insolitamente miti, il mese potrebbe finalmente riportare un clima più consono alla stagione. Piogge: un avvio dinamico, con forti differenze regionali - La prima settimana di dicembre sarà caratterizzata da precipitazioni abbondanti soprattutto al Nord-Ovest, in Abruzzo, Molise, Sud Italia e Sicilia. Nel resto del Paese le piogge si manterranno nella norma. E il Ponte dell'Immacolata? Tra l'8 e il 14 dicembre, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, è previsto un nuovo aumento dell'instabilità: piogge sopra la media interesseranno gran parte del Nord, in particolare tra Liguria ed Emilia-Romagna, e si estenderanno anche a Lazio, Campania e Calabria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
