Dall' anello-bretzel alle Mary Jane rosse fino alla t-shirt poetica e al maglione jacquard dopo sci le migliori ispirazioni da inserire subito nella wishlist del mese

L a wish list di dicembre 2025? E’ un inno alla allo scintillio e al colore, con eguale intensità. Dai maglioni après-ski, statement piece di lusso e comfort alpino ai ciondoli natalizi che sussurrano storie di festa. Dalle scarpette rosse che elevano i look di stagione con un accento di passione, ai pezzi chiave silver eleganti. Un pot-pourri scintillante di idee per lo shopping e oggetti del desiderio, da regalare ma anche da regalarsi. Lo chalet esclusivo di Ferragamo. Si intitola The Gift – Portrait of a Winter’s Tale il progetto che trasforma lo spazio esterno di Portrait Milano (vicino alla centralissima piazza San Babila) in una destinazione glamour, ospitando pop-up di lusso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

