Dalla Tanzania all’Ecuador per difendere l’ecosistema
LA STORIA. Francesco Fustinoni, ingegnere di Bruntino, un master all’Università d Leeds sull’uso delle immagini satellitari. È in missione sulle Ande per conto dei Corpi Civili di Pace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
