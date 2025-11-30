Dalla Serie A alle librerie Legrottaglie a Ferrara per presentare il suo libro sui valori del calcio

Ferraratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai campi di Serie A alle librerie. Dalle sfide contro i grandi campioni agli insegnamenti verso i ragazzi. L’ex difensore di Juventus, Milan e Nazionale, Nicola Legrottaglie, arriva a Ferrara per presentare il suo libro ’12 in campo – I valori del calcio’, scritto insieme ad Andrea Mercurio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

