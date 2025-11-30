Dal mito alla Pop Art Eroi incisi a mano su orologi da sogno

Dal mondo antico al pop. L’omaggio delle Maison all’arte non ha limiti di tempo. Vacheron Constantin fa intrecciare miti e leggende sui quadranti dei quattro segnatempo Les Cabinotiers ’La Quête’, che rendono omaggio al mito delle ’Fatiche di Eracle’, Ercole per i Romani: ciascun modello illustra una delle 12 straordinarie imprese affrontate dall’eroe nella sua ricerca di redenzione, attraverso l’unione di tre mestieri d’arte, pittura in miniatura, smaltatura Grand Feu e micro-scultura. Gli orologi dedicati alle ’Fatiche di Eracle’ coniugano, grazie al calibro di manifattura 1120 AT, l’indicazione delle ore vagabonde che fungono da lancetta indicando i minuti su una scala fissa che assume la forma di un arco di 120° gradi sul lato destro del quadrante, con numeri a intervalli di dieci minuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal mito alla Pop Art. Eroi incisi a mano su orologi da sogno

