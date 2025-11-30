Dal lavoro dei sogni alle porte chiuse la lettera di Sara | Viviamo in un Paese che sceglie di spegnersi

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una donna di 37 anni che ci parla del suo percorso di studi e di come, negli anni, i suoi sogni “si sono ristretti”: “Un Paese che non dà spazio ai suoi giovani è un Paese che sceglie di spegnersi lentamente”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

