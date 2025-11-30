Dal cuore di Santarcangelo alla ribalta nazionale Lo chef diventa il volto romagnolo della Patata di Bologna dop

Da cuoco dell’osteria Da Oreste a Santarcangelo ad ambasciatore della Patata di Bologna dop. Un onore e un onore che chef Giorgio Rattini accoglie con orgoglio. Sarà infatti l’unico della Romagna a rappresentare il territorio nel progetto “Taste innovators - La Versione dello chef”. Nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

