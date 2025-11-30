Dal classico a Broadway | Rimi Cerloj apre la stagione di Masterclass alla Gypsy Academy di Torino
Un'occasione da non perdere, a Torino, per danzatori e appassionati di arti performative. Il rinomato ballerino, acrobata e coreografo Rimi Cerloj firmerà la prima masterclass della stagione alla Gypsy Academy (Via Pagliani 25) venerdì 5 dicembre. L'artista, considerato un fiore all’occhiello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
