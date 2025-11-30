Dal 3 febbraio 1957 al 1° gennaio 1977 in tv andava in onda Carosello e il film diretto da Jacopo Bonvicini ne racconta la nascita e l' evoluzione seguendo un amore impossibile nato dietro le telecamere in un' Italia che cambiava volto

S tasera su Rai 1 alle 21:35 va in onda Carosello in Love, film tv che vuole riportare gli spettatori indietro nel tempo, in un’Italia che stava scoprendo il potere della televisione e della pubblicità. Come dice il titolo, il film racconta la storia della nascita di Carosello. E anche di un grande amore, che come tutti i grandi amori deve fare i conti con le difficoltà. Quelle dei due protagonisti, interpretati da Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, durano per ben vent’anni. Cosa vedere su Netflix a novembre 2025: le novità più attese X Leggi anche › “La tv fa 70”, su Rai 1 Massimo Giletti festeggia i 70 anni della televisione pubblica Carosello in Love, anticipazioni, trama, cast e curiosità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

