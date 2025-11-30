Dal 1 dicembre cambia tutto | ecco cosa non dovrai più fare
Entrerà in vigore da lunedì 1 dicembre la nuova procedura di rilascio di un documento. C’è una novità significativa per tutti coloro che lo richiedono Il mese di dicembre si apre con un’importante novità per quanto riguarda il rilascio del passaporto. La procedura sarà completamente digitalizzata, una novità che decreterà la fine di uno dei. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Dal 1° dicembre cambia la certificazione delle competenze: percorsi più veloci e riconoscimento nazionale. Un vantaggio diretto per chi assume nel commercio, hospitality e logistica. Quali profili mancano oggi alla tua impresa? #ImpreseCampane Vai su X
Passaporto, cambia tutto da dicembre: addio al bollettino postale, ecco cosa succede - Il rilascio del passaporto diventa completamente digitale, con pagamenti via Poste, banche e app abilitate. Riporta panorama.it
Passaporto, cambia tutto: ecco come si pagherà dal 1° dicembre - La Questura di Monza e Brianza informa che non sarà più possibile utilizzare il tradizionale bollettino postale ... Secondo mbnews.it
Dai pagamenti al bollettino postale: dal primo dicembre cambia tutto per i passaporti: le cose da sapere - Dal 1° dicembre il pagamento per il passaporto non si farà più con bollettino postale ma solo tramite Poste Italiane o canali PagoPA. Si legge su msn.com