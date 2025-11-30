Dacia Maraini e l’ultima barbarie della lista degli stupri al liceo Un veleno iniettato dai social

Roma, 30 novembre 2025 – La legge sul consenso per ora si è arenata al Senato, se ne riparla a febbraio. Voci nel centrodestra segnalano criticità: lascerebbe troppo spazio alla libera interpretazione del singolo, con il rischio di vendette personali e false denunce per incastrare l'altro. Maraini, lei ha subito ogni tipo di violenza. E ringrazia sua madre per averle insegnato a scappare. Non può essere quella la strada, non più. Ma il consenso non lascia spazio alle interpretazioni? "Non mi sembra un argomento valido, tutte le leggi sono a rischio imbroglio. Allora solo perché un figlio estroso finge di essere la madre morta smettiamo di dare le pensioni agli anziani? Io da bambina mi sono trovata spesso in difficoltà.

