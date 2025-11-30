Da via Ferrucci a piazza Ciardi Raffica di controlli

Dieci giorni di controlli serrati nel centro di Prato. Come era stato annunciato la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo in alcune delle aree più ‘calde’ della città, in particolare via Ferrucci, l’area attorno all’istituto bancario Bnl di via Valentini e le vie limitrofe. I controlli degli ultimi giorni hanno portato a un arresto e all’identificazione di circa 55 persone. Le operazioni, condotte in diverse fasce orarie e con modalità "ad alto impatto", spiega in una nota la Questura, hanno riguardato non solo il controllo di persone e veicoli, ma anche di attività commerciali e locali di intrattenimento frequentati da una clientela eterogenea, con possibili collegamenti a fenomeni di illegalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da via Ferrucci a piazza Ciardi. Raffica di controlli

Argomenti simili trattati di recente

È stato inaugurato questa mattina il nuovo percorso ciclabile lungo il parco delle Mura Lorenesi. Il percorso parte da piazza Francesco Ferrucci (alla fine di via Garibaldi, dove va a ricongiungersi con la pista ciclabile di viale Ippolito Nievo) e attraversa il lato n - facebook.com Vai su Facebook

Da via Ferrucci a piazza Ciardi. Raffica di controlli - Come era stato annunciato la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo in alcune delle aree più ‘calde’ della città, ... Segnala msn.com

I cittadini in prima linea. Via al Controllo di vicinato. Più occhi per piazza Ciardi - Da tempo i cittadini e commercianti si stavano organizzando per contrastare microcriminalità e situazioni pericolose, ... Segnala lanazione.it