Da venerdì atmosfera da sogno per il ritorno del ’Magico Natale’
Debutto per il ricco programma degli eventi, messi in calendario, per la tradizionale manifestazione "Magico Natale a Bagno di Romagna", che si dipanerà per il lungo periodo delle festività natalizie e di Capodanno 20252026. "Torna, dunque, a Bagno di Romagna l’incanto del "Magico Natale", una manifestazione che avvolgerà il suggestivo borgo romagnolo in un’atmosfera da fiaba per le festività. In particolare, la magìa si concentrerà nella piazza-salotto Bettino Ricasoli. Ancora una volta saranno le "Casette di Babbo Natale", della Befana e dei loro magici Elfi, offerte al pubblico dalla società Tre Terme srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
