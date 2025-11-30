Dà un calcio al tifoso che lo contesta la follia di un giocatore del Bari Poi il caos sul volo tra squadra e supporter | la rissa in cabina – Il video
La rabbia dei tifosi del Bari era già palpabile in aeroporto a Pisa, dove un gruppo ha fatto partire un applauso per deridere la squadra in partenza per la Puglia. Ed è stato in quell’occasione che anche un giocatore della squadra biancorossa ha perso il controllo, sferrando un calcio verso un tifoso, come riporta Repubblica. La tensione è schizzata a bordo del volo Ryanair che riportava il gruppo squadra e qualche tifoso a Bari, come mostrano i video sui social. Momenti di alta tensione nella serata di sabato 29 novembre, dopo la rovinosa sconfitta per 5-0 a Empoli nella prima gara della gestione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato all’esonerato Fabio Caserta. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ci ha lasciato Mario Merighi, forse il più famoso tifoso del Calcio Padova, certo il più amato da generazioni di tifosi. E’ una notizia che mi addolora, sono tantissimi i ricordi che ho di lui negli anni in cui guidavo il Padova. La sua è stata una passione che ha rie - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Spezia contestato da 300 tifosi al campo di allenamento - Giocatori e dirigenti dello Spezia contestati duramente in mattinata all'esterno del centro sportivo di Follo in vista del "derby della disperazione" contro la Sampdoria in serie B. Da msn.com
Italia contestata dai suoi tifosi, Gattuso non ci sta: "Una vergogna, non lo accetto" - Il ct dell'Italia si scaglia contro i supporters presenti a Chisinau che hanno criticato la squadra prima dei gol nel finale: "Se siete rimasti all'11- Lo riporta msn.com