Dà un calcio al tifoso che lo contesta la follia di un giocatore del Bari Poi il caos sul volo tra squadra e supporter | la rissa in cabina – Il video

La rabbia dei tifosi del Bari era già palpabile in aeroporto a Pisa, dove un gruppo ha fatto partire un applauso per deridere la squadra in partenza per la Puglia. Ed è stato in quell’occasione che anche un giocatore della squadra biancorossa ha perso il controllo, sferrando un calcio verso un tifoso, come riporta Repubblica. La tensione è schizzata a bordo del volo Ryanair che riportava il gruppo squadra e qualche tifoso a Bari, come mostrano i video sui social. Momenti di alta tensione nella serata di sabato 29 novembre, dopo la rovinosa sconfitta per 5-0 a Empoli nella prima gara della gestione del nuovo tecnico Vincenzo Vivarini, subentrato all’esonerato Fabio Caserta. 🔗 Leggi su Open.online