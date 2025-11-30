Da sei mesi nessuna notizia di Rodolfo Tedesco l' appello del sindaco | Aiutateci nelle ricerche

Messinatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna notizia da sei mesi di Rodolfo Tedersco, l'uomo scomparso da Giardini Naxos lo scorso giugno. L'uomo, che vive un una casa di accoglienza, era arrivato a Messina per dei controlli al Policlinico. Poi era stato accompagnato alla stazione ferroviaria, era salito sul treno ma invece di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



