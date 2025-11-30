Da sei mesi nessuna notizia di Rodolfo Tedesco il sindaco | Aiutateci nelle ricerche

Messinatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna notizia da sei mesi di Rodolfo Tedersco, l'uomo scomparso da Giardini Naxos lo scorso giugno. L'uomo, che vive un una casa di accoglienza, era arrivato a Messina per dei controlli al Policlinico. Poi era stato accompagnato alla stazione ferroviaria, era salito sul treno ma invece di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Trump si autocelebra per i primi sei mesi di mandato: “Ho rilanciato gli Usa, ora siamo i più rispettati” - Donald Trump ha festeggiato i primi sei mesi dal suo insediamento alla Casa Bianca, rivendicando risultati grandiosi per gli Stati Uniti. Lo riporta fanpage.it

I sei mesi di Trump: "America rilanciata". Ma non cancella lo scandalo Epstein - Donald Trump celebra i primi sei mesi dal ritorno alla Casa Bianca esaltando il lavoro fatto e definendo il periodo come "uno dei più significativi di qualsiasi presidente. Come scrive ilgiornale.it

Sei mesi di Trump 2.0: dalla grazia ai rivoltosi di Capitol Hill all'ultimatum a Putin - Donald Trump si è insediato come presidente per la seconda volta il 20 gennaio con la promessa di reprimere l'immigrazione illegale, combattere la cultura woke, tagliare le tasse e rendere così ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Mesi Nessuna Notizia