Da Saronno a The Voice Senior | il percorso di Francesca Visentin

Francesca Visentin, 60 anni e originaria di Saronno, ha portato sul palco di The Voice Senior tutta la sua esperienza e il suo vissuto nel mondo della musica. Insegnante di canto e di inglese, Francesca ha saputo trasformare la sua storia personale in pura emozione. Da Saronno a The Voice con “Per Elisa”, brano di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Da Saronno a The Voice Senior: il percorso di Francesca Visentin

Contenuti che potrebbero interessarti

Saronno, Ale Al Said presenta il libro “Il ragazzo con la kefiah arancione” con 4 Passi di Pace - facebook.com Vai su Facebook

Da Saronno a The Voice Senior: il percorso di Francesca Visentin - Francesca Visentin, 60 anni e originaria di Saronno, ha portato sul palco di The Voice Senior tutta la sua esperienza e il suo vissuto nel mondo della ... Lo riporta ilnotiziario.net

The Voice Senior, cosa è successo nella terza puntata: la storia da brividi di Luigi, il ricordo di Lucio Dalla, le squadre finora - Un momento intenso è stato il duetto tra Arisa e Rocco Hunt sulle note di “Anna e Marco” di Lucio Dalla: per Rocco era la prima volta insieme ad Arisa, e la performance ha conquistato pubblico e coach ... Come scrive today.it

The Voice Senior: le squadre nella terza puntata - The Voice Senior: le squadre nella terza puntata Con la gara per comporre le squadre sempre più accesa, i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt hanno assistito a esibizioni ricche ... Secondo tag24.it