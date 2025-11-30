Arezzo, 30 novembre 2025 – Si è fatto 14 ore di auto all’andata e 14 al ritorno per abbracciare e ringraziare pubblicamente la missionaria che lo aveva sfamato da piccolo e lo aveva aiutato ad uscire da una vita difficile. E’ la storia di Darwin Guachichulca, 46 anni l’8 dicembre, nativo dell’Amazzonia e che adesso vive e lavora in un’impresa edile a Palermo. La rinascita grazie a "Mammadri". Dopo più di trent’anni è riuscito a stringere di nuovo tra le braccia Adriana Tiziano, “ Mammadri ”, come la chiamano tutti i bambini poveri, nella chiesa di San Pietro e Paolo dove la missionaria è venuta, accolta da don Alessandro, per raccogliere fondi per il progetto “Case dignitose in Ecuador”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da Palermo ad Arezzo per dire grazie. Il viaggio di Darwin per rivedere Mammadrì, la balia che lo ha cresciuto