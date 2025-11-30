Da oggi disponibile Il Colore Nero del Crack il nuovo singolo di Lo? | un grido d’amore e consapevolezza contro la trappola della droga

Oggi, 30 novembre 2025, esce ufficialmente su tutti i digital store “Il Colore Nero del Crack”, il nuovo e potentissimo singolo dell’artista palermitana Lorena D’Alia, in arte Lo. Il brano nasce come colonna sonora originale del docufilm “The Blank Canvas” di Fabio Riccobono, girato a Palermo, e affronta in modo diretto e senza veli una delle piaghe più distruttive del nostro tempo: la dipendenza da crack. Una canzone nata da un incontro profondo con la realtà del film. Quando il regista Fabio Riccobono ha chiesto a Lo di scrivere una canzone per il suo film, l’artista ha scelto di immergersi completamente nella storia: ha assistito alle riprese, ha osservato il lavoro degli attori, ha respirato il dolore, le tensioni, la fragilità dei personaggi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Da oggi disponibile “Il Colore Nero del Crack”, il nuovo singolo di Lo?: un grido d’amore e consapevolezza contro la trappola della droga

