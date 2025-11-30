Da Noi a Ruota Libera oggi domenica 30 novembre 2025 non va in onda su Rai 1 | Perché? Il motivo

Oggi, domenica 30 novembre, il tradizionale appuntamento con Da Noi a Ruota Libera, non andrà in onda. Al posto del programma condotto da Francesca Fialdini, andrà la finale della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, condotta da Carlo Conti, anche direttore artistico della manifestazione. Lo show di Francesca Fialdini, amatissimo dai telespettatori per le interviste a vip e le storie di persone comuni, tornerà regolarmente in onda domenica 7 dicembre, dopo la pausa di questa settimana. Perché non va in onda Da Noi a Ruota Libera domenica 30 novembre. La puntata del 30 novembre di Da Noi a Ruota Libera, non sarà trasmessa per lasciare spazio alla diretta della finale dello Zecchino d’Oro, in programma dalle 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

