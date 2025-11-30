Da Morciano di Leuca a The voice senior canta Avrai e passa il turno Francesco De Siena

Noinotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito il comunicato, corredato da foto: Cantando  “Avrai” di Claudio Baglioni  al pianoforte, ha fatto girare tutti e quattro i giudici di questa edizione di  The Voice Senior  guadagnandosi il ticket per proseguire la corsa nel talent di  Rai1  nella squadra di Nek. Così venerdì sera il salentino Francesco De Siena  è stato protagonista della terza puntata del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie, condotto da Antonella Clerici e con un cast d’eccezione: i coach di questa nuova edizione sono  Loredana Berté,  Arisa,  Nek  e  Clementino  con  Rocco Hunt. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

da morciano di leuca a the voice senior canta avrai e passa il turno francesco de siena

© Noinotizie.it - Da Morciano di Leuca a “The voice senior”, canta “Avrai” e passa il turno Francesco De Siena

Argomenti simili trattati di recente

Da Morciano di Leuca a “The voice senior”, canta “Avrai” e passa il turno Francesco De Siena - Di seguito il comunicato, corredato da foto: Cantando “Avrai” di Claudio Baglioni al pianoforte, ha fatto girare tutti e quattro i giudici di questa edizione di The Voice Senior guadagnandosi il ticke ... Lo riporta noinotizie.it

morciano leuca the voiceIl Salento conquista The Voice Senior, Francesco De Siena entra nel team di Nek - Il musicista di Morciano di Leuca è stato il grande protagonista della terza puntata del talent show di Rai1. Riporta lecceprima.it

Da Morciano di Leuca a The Voice Senior, il salentino Francesco De Siena conquista pubblico e giudici - Cantando “Avrai” di Claudio Baglioni al pianoforte, ha fatto girare tutti e quattro i giudici di questa edizione di The Voice Senior guadagnandosi il ticket per proseguire la corsa nel talent di Rai1 ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Morciano Leuca The Voice