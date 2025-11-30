Da Morciano di Leuca a The voice senior canta Avrai e passa il turno Francesco De Siena

Di seguito il comunicato, corredato da foto: Cantando “Avrai” di Claudio Baglioni al pianoforte, ha fatto girare tutti e quattro i giudici di questa edizione di The Voice Senior guadagnandosi il ticket per proseguire la corsa nel talent di Rai1 nella squadra di Nek. Così venerdì sera il salentino Francesco De Siena è stato protagonista della terza puntata del programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie, condotto da Antonella Clerici e con un cast d’eccezione: i coach di questa nuova edizione sono Loredana Berté, Arisa, Nek e Clementino con Rocco Hunt. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Da Morciano di Leuca a “The voice senior”, canta “Avrai” e passa il turno Francesco De Siena

