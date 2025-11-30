Da Michele Bravi in aeroporto a Tommaso Paradiso che cita Fantozzi | come hanno reagito i big di Sanremo all’annuncio di Carlo Conti

C’è chi urla, chi cerca qualcuno da abbracciare, chi sceglie l’ironia. Carlo Conti ha assicurato che «c’è tantissima varietà» tra i big in gara al prossimo Festival di Sanremo. E quella stessa varietà, a guardare bene, c’è anche nelle reazioni all’annuncio dei 30 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. Incontenibile l’entusiasmo delle Bambole di Pezza, mentre Leo Gassmann salta e urla di gioia, abbracciando gli amici. Festeggia anche Lda, che sarà a Sanremo in coppia con Aka 7even. Michele Bravi all’aeroporto, Tommaso Paradiso cita Fantozzi. Michele Bravi posta un video dall’aeroporto e dice: «Sto per salire su un volo di quindici ore, fatemi sapere se mi hanno preso, giusto per organizzarmi». 🔗 Leggi su Open.online