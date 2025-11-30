Da Marconi a Magliana torna il regalo sospeso | nel 2024 ha regalato 420 sorrisi

Romatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giocattoli ovviamente, ma anche libri e prodotti editoriali. E ancora oggetti per lo sport, dolci tipici, prodotti per la prima infanzia, strumenti per favorire l’arte e la creatività, oggetti di cartoleria. Sono questi i doni che, negli esercizi commerciali del municipio XI, è possibile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Da Marconi a Magliana torna il “regalo sospeso”: nel 2024 ha regalato 420 sorrisi - Dopo il successo riscontrato lo scorso anno l'iniziativa viene replicata nelle attività commerciali del municipio XI ... Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Marconi Magliana Torna Regalo