In Italia sta nascendo - o meglio, si sta facendo notare - una nuova generazione di autori e di autrici, attenti tanto alle loro storie quanto a quello che succede nel resto del mondo. Ed è una novità importante per la nostra industria: da non sottovalutare. Un altro cinema è possibile. Non solo all'estero ma anche qui in Italia. Di esempi ce ne sono tanti. Pensiamo a Le città di pianura di Francesco Sossai, che ha superato 1.5 milioni di euro di incasso e le 220mila presenze (dato del 25 novembre 2025; fonte: Cinetel); all'horror di Paolo Strippoli, La valle dei sorrisi, o a Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, che ha riabbracciato il genere western e l'ha fatto suo, adattandolo tanto alle necessità del racconto quanto, poi, alle possibilità produttive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da Le città di pianura a Il rapimento di Arabella: un nuovo cinema italiano è possibile