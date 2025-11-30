Una promessa nei confronti del settore della moda ma anche dell’ambiente: l’ Unione Europea aumenterà la consapevolezza e l’impegno a sostenere lo sviluppo del settore della “bioeconomia”, alla ricerca di redditività di fronte alla concorrenza di prodotti inquinanti a basso costo. Questo significa una maggiore attenzione sui materiali bio based: cosmetici a base di alghe, fibre vegetali fatte con i funghi, cotone, canapa e lino. L’UE promesse più impegno sui materiali bio based. Come ha specificato la commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, “La bioeconomia non è fantascienza”, durante una conferenza stampa a Bruxelles, mostrando un assortimento di prodotti “sostenibili”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Da giovedì l’UE ha promesso di impegnarsi sui materiali bio based