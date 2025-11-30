Da 50 mila a 90 mila euro in due anni investendo nell' oro | come funziona e cosa c' è dietro alla corsa ai lingotti

Negli ultimi mesi il prezzo dell’oro è letteralmente esploso, con picchi a metà ottobre, confermando ancora una volta il suo ruolo di bene rifugio per chi teme l’inflazione o l’instabilità economica. In un contesto di crescenti tensioni finanziarie, molti risparmiatori si volgono al metallo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Raccolta differenziata, un "premio" di 56 mila euro al Comune di Petrosino #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Accordo Regione-pediatri, altri 5 milioni per seguire 400 mila bambini lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Stellantis, in Algeria 50 mila veicoli dall'avvio attività - Lo stabilimento Fiat di Tafraoui nei pressi di Orano, nell'Algeria occidentale, ha superato 50 mila veicoli prodotti dall'avvio delle attività produttive nel dicembre 2023. Segnala ansa.it

Trame Sonore fa oltre 50 mila, a Mantova la classica è pop - La musica da camera di qualità tra le meraviglie d'arte, le strade e le piazze di Mantova, con una scaletta serrata di 16 ore di musica al giorno e appuntamenti che si sovrappongono, senza barriere ... Come scrive ansa.it