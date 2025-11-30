Cuore e orgoglio ma la legge del più forte punisce il Pisa | decisivo Lautaro nella ripresa

PISA – L’Inter rialza la testa e scaccia i fantasmi. Dopo le amare sconfitte nel derby e in Europa contro l’Atletico, la squadra di Cristian Chivu ritrova il sorriso all’Arena Garibaldi. Finisce 0-2, un risultato maturato nella ripresa grazie a un protagonista assoluto: Lautaro Martinez. Il “Toro” firma una doppietta decisiva che permette ai nerazzurri di mantenere le distanze da Bologna e Como. Il Pisa di Gilardino regge un tempo, poi crolla sotto i colpi del fuoriclasse argentino. L’avvio è bloccato. L’Inter sente la pressione del momento no, il Pisa è ordinato e pungente. I padroni di casa spaventano Sommer con Piccinini, che al 29? sfiora il palo dopo un ottimo scarico di Touré. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it