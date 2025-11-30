Crozza | Educazione sessuale a scuola? Come si fa a dire no Bisogna insegnare che quando qualcuno dice no è no

Ogni giorno, in Italia, 85 donne sono vittime di reato. Si parla di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking. Significa una ogni quindici minuti. Senza pause. Di giorno e di notte. Sabato, domenica, Natale compreso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

#Crozza commenta le parole di #Roccella e #Nordio tra legge sul consenso, educazione sessuale e dati sulla violenza di genere. #FratelliDiCrozza - facebook.com Vai su Facebook

Crozza ironizza su Nordio e Roccella: “Educazione sessuale inutile? Siamo alle caverne” - Maurizio Crozza smonta Nordio e Roccella sulla legge sul consenso: tra ironia e dati sulla violenza sulle donne, il monologo fa discutere ... Si legge su affaritaliani.it

Educazione sessuale a scuola fin dalle elementari nell’era di Internet, ecco le ragioni del sì - Educazione sessuale a scuola fin dalle elementari nell’era di Internet, polemica politic, ecco le ragioni del sì. Secondo blitzquotidiano.it

Educazione sessuale e affettiva a scuola: cosa è importante sapere - E quali rischi comporta subordinare l’educazione affettiva al consenso preventivo delle fa ... Lo riporta iodonna.it