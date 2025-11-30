Crosetto torna sulla leva militare | Non capisco lo stupore Bellicismo? Provocazione stupida e falsa

«Non ho capito lo stupore». Replica così Guido Crosetto alle polemiche scatenate da una sua uscita di qualche giorno fa, quando ha aperto alla possibilità di reintrodurre in Italia una forma di leva militare, sulla scia dei piani messi in campo di recente anche da  Francia  e  Germania. «Significa soltanto chiedere a dei volontari la disponibilità, perché noi abbiamo la necessità, non solo di avere forze armate professionali, ma anche di formare una riserva che, in qualunque evenienza, possa essere pronta a dare supporto», precisa il ministro della Difesa, a margine degli incontri di Casa Corriere a Napoli. 🔗 Leggi su Open.online

