Passando poi ad altri argomenti di attualità, il titolare del ministero della Difesa ha spiegato di non trovarsi d'accordo con la posizione della relatrice dell'Onu, Francesca Albanese, che non ha voluto condannare gli attivisti che hanno imbrattato la sede de La Stampa, minacciando i giornalisti: "Non esiste nessuna idea, se non quelle che abbiamo cancellato per sempre, come il fascismo e il nazismo, che pensavano di entrare in una redazione di un giornale per dare una lezione ai giornalisti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crosetto torna sulla leva militare: "Ci sarà un modello italiano e non sarà obbligatorio"