Croazia migliaia in piazza contro l' estrema destra | Uniti contro il fascismo
Domenica migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta in Croazia contro l’ascesa dell’ estrema destra, a seguito di una serie di incidenti che hanno alimentato tensioni etniche e politiche nel Paese membro dell’Unione Europea. Le manifestazioni, denominate “ Uniti contro il fascismo ”, sono state organizzate in quattro grandi città, tra cui la capitale Zagabria. La folla ha intonato slogan come “ Siamo tutti antifascisti ” e si è impegnata a contrastare quella che ha definito una manovra dei gruppi di destra volta a diffondere la paura e a mettere a tacere gli oppositori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
